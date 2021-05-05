İntiharları önlemek için planınız var mı?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman son dönemde ne yazık ki intihar ve şaibeli ölüm hadiselerinde belirgin bir artış meydana geldiğine dikkat çekerek, “Salgın sürecinde özellikle geçim sıkıntısı, artan işsizlik, hayat pahalılığı, gelecekten umudun kesilmesi gibi sebepler intihara yol açmaktadır. Salgın sürecinde işyeri kapalı olan bu insanların kira ve bankaya olan borçlarını ödeyemediği için bunalıma girdiği biliniyor. Bunlar basına yansıyan örnekler, basına yansımayanlarla birlikte bu hadiselerin endişe verici boyutlarda olduğu tahmin edilebilir” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık tarafından cevaplandırılmasını isteğiyle Meclis Başkanlığına verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “2021 yılının ilk dört ayında toplam kaç intihar girişimi olmuştur? Bunların kaçı ölümle sonuçlanmıştır? İntihar sebepleri nelerdir? İntihar edenlerin yaş, medeni hal, cinsiyet ve mesleki durumlara göre dağılımı nasıl olmaktadır? Bakanlığınızın giderek artan intiharlara ve özellikle kadın intiharlarına yönelik bir araştırması ve çözüme yönelik bir politikası var mıdır?” Ankara – Recep Gören

Okunma Sayısı: 392

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.