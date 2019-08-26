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26 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İran'dan G7 Zirvesine sürpriz ziyaret

26 Ağustos 2019, Pazartesi 10:01
Fransa'nın Biaritz kentinde dün başlayan G7 zirvesinde İran sürprizi yaşandı.

G7 zirvesinin ikinci gününe, İran dosyasındaki hızlı gelişmeler damgasını vurdu. Fransa'nın adeta kale gibi korunan Biarritz kentinde devam eden zirvede sabah saatlerinde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson-Trump görüşmesi gerçekleşti. Trump ve Johnson, sabah kahvaltısında bir araya geldi. İki lider Johnson'ın Başbakanlık görevine gelmesinden bu yana ilk kez görüştü. Brexit'i destekleyen Trump, Johnson'ı överek, "Uzun süredir bunu söylüyorum. Johnson, sorunları çözmek için gereken doğru isim. İngiltere ile daha önce eşi görülmeyen dev bir ticaret anlaşması imzalayacağız" dedi.

Bu görüşmenin ardından Emmanuel Macron, Donald Trump, Shinzo Abe, Giuseppe Conte, Boris Johnson, Justin Trudeau ve Angela Merkel ilk resmi görüşmeye geçti. Toplantıya AB Konsey Başkanı Donald Tusk da katıldı. Liderler, İran, Rusya, ticaret savaşları, amazon orman yangınları ve Brexit konularını ele aldı.

Zarif'in uçağı Biarritz'e indi

Bu açıklamalardan kısa süre sonra, FlightRadar24 havacılık sitesi, Biarritz kentine resmi bir İran uçağının indiğini, aynı uçağın son haftalarda Oslo, Helsinki, Stockholm ve Paris'e de indiğini duyurdu. Bu haberden kısa süre sonra İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mussavi, Twitter hesabından "Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, Fransa ile devam eden müzakerelere devam etmek için, uçağının Biarritz'e iniş yaptığını" açıkladı. Elysee diplomatları, Zarif'in G7 zirvesi kapsamında Biarritz'e geldiğini ve Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Diran ile görüştüğünü açıkladı.

Zarif 3 saati aşan görüşmeler gerçekleştirdi

Zarif İran’a dönmeden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da dahil olduğu bazı yetkililerle 3 saati aşan görüşmeler yaptı.

Zarif, “yol zorluydu ama denemeye değerdi” şeklinde tweet mesajı paylaştı. Zarif ayrıca Fransız liderlerle yaptığı görüşme dışında İngiltere ve Alman yetkililere de bilgiler verdiğini kaydetti.

Fransız yetkililer de Zarif’in görüşmelerini krizi gidermeye yardımcı olmak için önemli olarak niteledi.

Bir Fransız yetkili Macron’la Zarif arasındaki görüşmeyi olumlu olarak niteledi ve devam edeceğini kaydetti.

Etiketler: G7 Zirvesi, sürpriz, ziyaret, İran
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