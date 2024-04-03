İttifak sandıkta kuruldu

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 31 Mart yerel seçimlerinin sonucunu değerlendirdi.

Bulut, “Bu dönem seçimleri algı yönetiminden daha uzakta yaptık. Toplumun kendi sorunları üzerinden daha çok konu ettik. Bir diğeri de bu kutuplaştırıcı dilden toplum artık iyice usandı. Başta 2019’da partiler tarafından yapılan ittifakın bu defa sandıkta yapılması gerektiğine ilişkin söylemlerimiz yerini buldu” sözleriyle değerlendirdi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.