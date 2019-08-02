İYİ Parti'nin Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu oldu

Yavuz Ağıralioğlu'ndan boşalan İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu seçildi.

İYİ Parti Meclis Grubunda, Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yavuz Ağıralioğlu'ndan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine gelecek isim kesinlik kazandı. Yapılan yazılı açıklamada, Grup Başkanvekilliği seçimi için Grup Başkanı Orhan Çakırlar başkanlığında toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantıda Dervişoğlu'nun Grup Başkanvekilliğine seçildiği bildirildi. İYİ Parti TBMM grubunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02.08.2019 tarihinde, TBMM İYİ Parti Grup Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Grup Toplantısında, İzmir Milletvekili Sayın Musavat Dervişoğlu, Grup Başkan Vekilliği görevine seçilmistir."

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