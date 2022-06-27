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27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kabine toplantısı başladı

27 Haziran 2022, Pazartesi 16:06
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başladı.

AA

Etiketler: Kabine, toplantı
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  • Hüseyin İlhan

    27.6.2022 16:44:21

    Neyin kabinesi.TEKADAMIN ÇADR TİYATROSUNDA yardımcı oyuncular ile beraber yanyan gelip güzeel güzel muhabbetler evet efendim evet efendim siz haklısınız,siz en iyisini bilirsiniz.Biiiz sıradaan zurnanın son deliğiz diyecekler ve TEKADAM ÇOOK TEVAZU VE ALÇAKGÖNÜLLÜLÜKLE SÖYLEDİKLERİ bu yardımcı oyuncular tarafından TALİMAT OLARAK ALINACAK YİNE BİLDİĞİMİZ MASALLAR VE PALAVRALAR SIKILACAAAK.

Risale-i Nur Külliyatı

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