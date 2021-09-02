Kaç kişi faili meçhul kurbanı?

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ülkemizde silâhlı soygun, adam vurma ve yaralama, taciz, intihar, kaçırma hadiseleri olmakta ve bunların failleri bazen meçhul kaldığına dikkat çekerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Ülkemizde 2002 ve 2021 yılları arasında yıllara göre faili meçhul cinayetlerde ölen ve yaralanan sayısı kaçtır?” diye sordu.

Karaduman, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde şu soruları yöneltti: “Ülkemizde 2002 ve 2021 yılları arasında yıllara göre faili meçhul cinayetlerde ölen ve yaralanan sayısı kaçtır? Yaralanan ve vefat edenlerden siyasî veya toplumsal kimliği veya tanınırlığı olan kişi sayısı kaçtır? Tüm bunları illere ve yıllara göre sıralar mısınız? Ülkemizde 2010 ve 2021 yılları arasında yıllara göre zamanaşımına uğramış faili meçhul cinayet sayısı kaçtır? Yaralanan ve vefat edenlerden siyasî veya toplumsal kimliği veya tanınırlığı olan kişi sayısı kaçtır? Tüm bunları illere ve yıllara göre sıralar mısınız? Sabah veya gündüz kuşağı programlarının girişimleriyle aydınlatılan cinayet, yaralama, taciz, intihar, kaçırma hadiselerinin sayıları kaçtır? Bakanlığınızın bu programlara dair düşüncesi nedir, yaklaşımı nasıldır?” Ankara – Fatih Karagöz

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