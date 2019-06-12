Karamollaoğlu: Devlet aşiret yönetir gibi yönetilmez

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu pasaport yenileme talebinin geri çevrilmesine "Böyle bir işlemimiz yok" diyen Soylu'ya "Devlet aşiret yönetir gibi yönetilmez. Bakanlık boş konuşma veya birisine durduk yere cevap verme yeri değildir. Düzgün icraat yapma yeridir. Adam olma yeridir." dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gündemdeki birçok konu başlığı ile ilgili yorum yapan Karamollaoğlu Türkiye-ABD ilişkilerine de değindi. ABD'nin Türkiye'yi dört bir taraftan kuşattığını söyleyen Karamollaoğlu, F-35’lere karşı S-400'ün öne sürülmesini yorumladı ve bu konuda hükümetin yürüttüğü politikanın doğru olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu'nun konuşmasının bir kısmı şöyle:

“S-400’ler Türkiye’yi kuşatmak isteyen ABD ve AB’nin özellikle de İsrail’in yaklaşımına bakarak bizim olmazsa olmazımız olmalıdır. Biz bu konuda hükümetin yürüttüğü politikanın doğru olduğu kanaatindeyiz. Taviz vermemesi icap eder. Şu ana kadar böyle geldik. S-400’ler konusunda Rusya ile olan ilişkilerimiz kesinleşmiştir. Türkiye buradan bir adım geri adım attığı taktirde, artık Türkiye’ye dünyada kimse güven duymaz; sözüne itibar edilmez”

Karamolllaoğlu ekonomik verileri de değerlendirdi, ülkeye yabancı yatırımcının gelmemesinin nedeninin sadece enflasyon olmadığını, adalete sarsılan güven olduğunu söyledi:

“Adalet mekanizmasındaki endişeler hala ortadan kalmış değil. Türkiye’ye soruyorlar ‘niye yabancı yatırımcı gelmiyor?’ Niye Türkiye’deki yatırımcılar yurt içinde ihtiyaç duyduğumuz konularda yatırım yapmıyor da, yurt dışında yatırım yapmaya heveslendiler. Bunun temel sebebi Türkiye’deki ortamın yatırım yapmaya müsait olmamasıdır. İktidar bunu görecek. Bu sadece ekonomi ile olmaz. Bir ülkede adalete güven sarsıldıysa Türkiye’de beyin göçü de sermaye göçü de durdurulamaz”

"AK Parti’nin strateji değişikliği olumlu"

Saadet Partisi Genel Başkanı, İstanbul seçimi yaklaştıksa AK Parti’nin strateji değiştirdiğini söyledi:

“Sayın cumhurbaşkanı 39 ilçede miting yapacağım demişti. Şimdi diyor ki gitmeyeceğim. Binali Bey aday. Ne güzel… Baştan beri böyle deseydiniz ya. Millet gerildi gerildi… Sanki İstanbul’u kazanmak ölüm kalım meselesi haline geldi. Şimdi de iki aday televizyonlarda İstanbul’un meselelerini görüşecekler. Tabi biz burda iki adayın çıkmasını doğru buluyoruz da, iki aday yok ki. İster itibar edin, ister etmeyin Sayın Necdet Gökçınar bizim Saadet Partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bunları görmezden gelirseniz olmaz. Demokrasi tam olarak işlemez”

Temel Karamollaoğlu basın açıklamasının ardından soruları yanıtladı. Pasaportunun terör bağlantısı sebebiyle yenilenmediği iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Bizim öyle bir işlemimiz yok" sözünü değerlendirdi:

“Ben pasaportum yok demedim ki. Bu tip meselelere yaklaşırken devlet yetkililerinin de bürokratların da biraz hüsnü niyetle yaklaşmalarını diliyorum. Ben dedim ki 'ben pasaport yenilemeye gittiğimde vermediler. İsminizin karşısında terör yazıyor dediler. Şaşırdım. Ben aradım Sivas valisini. Acaba Sivas olaylarının üzerinden uzun zaman geçti ama bir şey vardı da onu şimdi canlandırdılar mı dedim. Sivas Valisi dedi ki hayır öyle bir durum yok. Bunun üzerine içişleri bakanlığını müsteşarlığı arandı. Ardından bir müsteşar beni aradı dedi ki böyle birşey olmuş ama birkaç güne pasaportunuzu alacaksınız dedi ve aldım”

'Bakanlık Düzgün icraat yapma yeridir. Adam olma yeridir.'

Pasaportunu, gittiği zaman alamamasının nedeninin isminin yanına konulan şerhten olduğunun kendisine söylendiğini belirten Karamollaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sayın İçişleri Bakanı bir açıklama yapmış yine. Ya Allah rızası için biraz da dürüst olun ya. Bugünkü hükümetin devleti bir aşiret yönetilir gibi yönettiği için dedim. Bu devlet ciddiyeti ile elbette bağdaşmaz. Ben bunu iddia etmek için söyledim. Devlet aşiret yönetir gibi yönetilmez. İçişleri Bakanı'na biri bir laf edince hemen atın şunu içeriye diyor. Başkasını attığı zaman adamı hemen ertesi gün serbest bırakıyorlar. Bu çifte standart değil mi? Üstelik laf da atmıyor yumruk atıyor. Sonra da birileri çıkıyor sen ne dedin de adam tahrik oldu diyo. Suçluyu savunuyor suçsuzu itham ediyor. Devlet böyle yönetilir mi? Bakanlık boş konuşma veya birisine durduk yere cevap verme yeri değildir. Düzgün icraat yapma yeridir. Adam olma yeridir.”