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28 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

'KHK ihraçları ciddi bir kayıp'

27 Eylül 2021, Pazartesi 22:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Apaydınlık Bir Gelecek: Yeni Bir Siyaset, Toplum ve Emek Yüzyılı” temasıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Fütürizm Çalıştayı’nın açılışına katıldı.

Türkiye’nin, geçmişte uçak yapan ve ihraç eden ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Üniversitelerimiz bilim üretmeye başladı. 12 Eylül, daha sonraki 15 Temmuz sonrası pek çok bilim insanın üniversiteler dışında bırakılması, KHK ile görevlerine son verilmesi Türkiye açısından son derece ciddi bir kayıp. Bunun bilinmesi lazım. Üniversiteler bilgi üretecek ki üretilen bilgiyi, sanayici elle tutulur metaya dönüştürsün. Eğer üniversite bilgi üretemezse sizin sağlıklı büyüme sağlama şansınız yoktur” diye konuştu. 

AA

Etiketler: KHK, ihraç
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