Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Meclis'te yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu sistem tartışmasına değindi, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemde milletvekilleri milletin vekili olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Parlamentonun Milli Kurtuluş Savaşında gösterdiği çabayı göstermesini isteriz. TBMM'de görev alan milletvekillerinin birilerinin değil, milletin vekili olmasını isteriz. Milletin vekilleri ancak milletin sorunlarına çözüm üretirler. Eğer bazı milletvekilleri milletin vekili değil de iradesini saraya veya birilerine teslim etmişse o kişiler milletin vekili olamaz. Biz, 'Güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz' derken ana felsefemiz bu; milletvekili milletin vekili olmalı." diye konuştu.

"Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek"

Siyasetçilerin alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, eleştiri geldiği müddetçe siyasetçinin adımını daha dikkatli atacağını söyledi.

"En önemlisi aradığınız adaleti getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, adaletin olduğu ülkede herkesin rahat konuşabileceğini dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"19 yıl bir kişi iktidar olup da hala yurt sorununu çözememişse o zaman bir sorun var demektir. Halkın sorunlarını çözmek gibi bir düşünceleri yok. Amaç; cebimizi nasıl doldururuz. Ankara'nın içini boşaltıyorlar. Şimdi de parça parça, Merkez Bankasını İstanbul'a nasıl taşıyacağız? 72 katlı bina yapmışlar. Sözde finans merkezi yapacaklar. Tefeciler Londra'da olmasın da o yüksek binada olsun. Neden bir de Londra'ya gidip hizmet edelim? Allah inandırsın, o binayı öğrenci yurdu yapacağım. Merkez Bankası burada kalacak. Herkes şundan emin olsun, yoksulluğu gerçekten tarihe gömeceğiz. Bu coğrafyada hangi inançtan, kimlikten, yaşam tarzından olursa olsun hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunu yapmadığınızda o zaman siyaseti niye yapıyorsunuz? Bunu sağlayacağız."

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "rüşvet alan siyasetçi" hakkındaki sözlerine konu olan kişiye kimsenin dokunmadığını söyledi.

Devleti yönetenlerin topluma örnek olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, son günlerde bazı gazete haberlerinde, vergi cennetlerine kaçırılan tutarların yer aldığını anlattı.

Kılıçdaroğlu, 2006'da vergi cennetlerine ilişkin bir düzenleme yapıldığını ancak aradan geçen sürede buna ilişkin kararname çıkarılmadığını ifade ederek, "2006-2021 bu kararname niçin çıkmıyor? Ben söyleyeyim, uyuşturucu baronlarının paraları ve rüşvet paraları için çıkmıyor. Rüşveti alacaksın oraya götüreceksin, oradan Türkiye'ye getireceksin, meşruiyet kazandıracaksın. Uyuşturucu paralarını oradan getireceksin, meşruiyet kazandıracaksın. Türkiye'yi kocaman bir çamaşırhaneye döndürdünüz. Rüşvetin, baronların paralarının, fuhuş, insan kaçakçılığı paralarının meşrulaştırıldığı bir Türkiye'yi siz kabul ediyor musunuz?" diye sordu.

"Kara kış ekonomisi"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin "kara kış ekonomisi" yaşayacağını; vatandaşların faturalarını ödeyemediğini, daha zamlar gelmediği için bahar yaşandığını savunarak, "Kara kışta göreceksiniz Erdoğan ekonomisinin milleti nasıl perişan ettiğini. Yağmur gibi zamlar gelecek." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sitesinde, elektrik faturasını ödeyemeyenlere ilişkin verilerin paylaşıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, buna göre, Ocak 2021'de 1 milyon 37 bin olan rakamın, Nisan 2021'de 5 milyon 166 bine yükseldiğini bildirdi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletin gözünü boyamak için Erdoğan Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketine gidiyor, 'Fiyatlar gayet uygun' diyor. Sana göre fiyatlar çok uygun. Sen elektrik, su, doğal gaz, dolmuş, taksi, uçak parası ödemezsin. Sen bedava yaşıyorsun zaten. Sen acaba 2 bin 825 lira aylık alan bir asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun? Bu asgari ücretli elektrik, su, doğal gaz, yol masrafı, okul masrafı, kira öder. Sen oturup bir ay 2 bin 825 lirayla geçin bakalım, nasıl oluyor? Erdoğan sözde markete gidiyor, kamuoyuna açıklamalar yapıyor, cebinden parayı çıkarıp 1000 küsur lira ödüyor, 'Fiyatlar gayet uygunmuş' diyor. Sen fiyatların ne olduğunu bilmiyor musun? Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini bilmiyor musun?"

Konut kiralarındaki artışa dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Ağustos 2020-Ağustos 2021 arasında İstanbul'da yüzde 63, Ankara'da ise yüzde 35 artış olduğunu söyledi.

"Demokratik yollarla hesap sormalı"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "elin oğlunun" düşük faizle, Türkiye'nin ise çok yüksek faizle borçlandığını savunarak, Türkiye'nin borcunun 171 milyar dolarının kur farkından kaynaklandığını söyledi.

Bu borcu fakir fukaranın ödeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, vatandaşların, Türkiye'yi bu hale getirenden demokratik yollarla hesap sorması gerektiğini öne sürdü.

"Bazen soruyorlar, 'Siz bunlardan hesap sormayacak mısınız?' diye. AK Parti 2002'de Meclis'e geldiğinde Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurdu. İnşallah aynı şeyi yapacağız, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracak, bütün yolsuzlukları milletin önüne koyacağız. Bütün uzmanları, denetim elemanlarını çağıracağız. Geçmişte ne yaptılarsa aynısını yapacağız. Farklı bir şey yaparsak diyecekler ki 'bunlar intikam alıyor.' Hayır, devlet kin ve intikam duygusuyla değil adalet ile yönetilir. Ama birisi devleti soyuyorsa, tüyü bitmemiş yetimin hakkını alıyorsa, ağzındaki lokmayı yiyorsa kusura bakmasınlar onun da hesabını sormamız lazım. Aksi halde devleti yönetemezsiniz. Devletin bürokratik kademelerinden bütün hırsızları temizleyeceğim, bunun sözünü veriyorum."