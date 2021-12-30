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30 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı

30 Aralık 2021, Perşembe 14:36
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüksek puan almalarına rağmen, sözlü mülakatlarda elenen öğretmen adaylarına destek için Milli Eğitim Bakanlığı'na giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlığa alınmadı.

Bakanlık önünde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye yazıktır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır. Daha düne kadar, mülakatlarda artı 3 eksi 3 şeklinde puan verilecektir uygulaması neden terk edildi, kimin talimatıyla terk edildi." dedi.

"Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil yapılıyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavında 80 puan. 90, 95 puan alan evlatlarımızın mülakatlarda elendiğini gördüm. Onlarla konuştum. Yazıktır günahtır. Bu ülkeye yazıktır. Gencecik evlatlarımıza yazıktır. Daha düne kadar, mülakatlarda artı 3 eksi üç şeklinde puan verilecektir uygulaması neden terk edildi, kimin talimatıyla terk edildi. TÜRGEV'den gelen talimatlar üzerine mi terk edildi."

"Bir anne babanın evladını üniversiteye nasıl hazırlandığını bilmeyenimiz var mı? Bütün anne babalar adına konuşuyorum. Bütün anne babalara sesleniyorum, haksızlık var hukuksuzluk var. Benzen olayla geçmişte olduğunda Danıştay'a başvurular oldu ve haksızlık tescillendi. Bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğu kararı verildi. Bürokratların yatacak yeri yoktur. Böyle bir tabloya asla ve asla izin vermeyeceğiz. Haksızlığa uğrayan arkadaşlara her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haksızlık yapanlar şunu unutmasın, görecekler, haksızlık yapanlarla nasıl hesaplaşacağımızı görecekler. Dürüstü bürokratlar başımızın üstüne, bunu her yerde söyledim. Benim hedefim Saray'da oturup haksızlık yapanlarla."

Kılıçdaroğlu dün de KPSS’de yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen öğretmen adaylarıyla birlikte basın toplantısı düzenlemişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı
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