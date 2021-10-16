Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara çağrı: Kanun dışı emirlere uymayın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜGVA'ya (Türkiye Gençlik Vakfı) yönelik 'torpille kadrolaşma' iddialarını hatırlatarak bürokratlara 'kanun dışı emirlere' uymamaları için çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında gündeme gelen memur Teoman'a da "Seni de unutmadık kardeşim" diyerek selam söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu ülkenin bürokratlarına sesleniyorum; halkımızı da şahit olmaya davet ediyorum" iletisiyle 4 dakikalık bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız." şeklinde konuştu.

"Şahıs, vakıf süsü verdiği bir paralel yapıyla devleti zapturapt altına almaya çalışıyor"

Halka şahit olması çağrısında bulunan ve bürokratlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Unutmayın, Türkiye devletini, şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin, kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız"

Çocukların geleceğinin çalındığını savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sevgili halkım, herhalde neyi çaldıklarını farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin, memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa, bunları yapacak memur militanlar düzene eklenmiştir. Şimdi, hepimizin gördüğü bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyecek. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenab Şahabettin'in bir sözü var. Der ki, en ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için bu, Kılıçdaroğlu abinizin size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal (yasa dışı) isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacak. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin. Size bunu yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse; Türkiye devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir."

Kılıçdaroğlu: TÜGVA benzeri vakıfların üzerine çöktüğü mallar hazineye iade edilecek

"İktidarın değişmesine az kaldı, iktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak." diyen Kılıçdaroğlu, TÜGVA benzeri vakıfların 'üzerine çöktüğü malların' hazineye iade edileceğini söyledi.

CHP lideri, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"Sizler hala bu pislikten kendinizi sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun sevgili halkım."