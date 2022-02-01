"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zam tepkisi

01 Şubat 2022, Salı 14:57
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, doğalgaz ve elektrik zamları üzerinden hükümeti eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Daha önceden bürokratlara seslenmiştim, direnin sizin arkadanızdayım demiştim. Aradan bir süre geçti, belgeler yağdı. Bazı mağdurlar da vardı, bazıları görevden alındı. Biz bunu imzalamayız dediler. 

Bir video yayınladım. AK Parti'nin gidişi gidiş değil dedim. Erdoğan, AK Parti'yi zapturapt altına aldı. Devleti kendi ailesinin isteklerine boyun eğecek hale getirdi. Bu baskılara rağmen bürokrasinin nabzı atıyor mu diye bir video yayınladım. 

O arada bir yolsuzluk dosyasını gündeme getirdim. İsim vermedim, sadece dosyayı okudum. Vay efendim dosyanın altında imzam yok diye açıklama yaptılar. Bakan çıktı, arkadaşımız bağlansın dedik, belgeleri gösterelim dedik. Arkadaşımızın telefonla bağlanmasına izin vermediler.

Sen ihale komisyonunda değilsin ki imzan olsun. Sen talimat makamındasın. Dışardan borç alınacak ona da kefil olacağım diyorsun.  Kılıçdaroğlu yalan söylüyor diyorlar, görmediğim belgeyi açıklamam. Senin imzan olan yolsuzluk belgelerini de açıklayacağım, hiç merak etme. Yolsuzluk deyince akla Erdoğan geliyor. Belge varsa ver diyorlar, verdik işte. 

Türkiye'nin gündeminde daha ağır sorunlar var. Bu kirlilikler gelir dağılımını bozdu, insanların büyük bir kısmı fakirleşti. Mutfakta sanayide yangın var. Cumhuriyet tarihinde karşılaşmadığımız olaylarla karşılaşıyoruz. 

Doğalgaz kesintileri başladı, daha önceden hiç karşılaşmamıştık. Ocak 2022'de gaz depolarındaki doluluk yüzde 32'ye düşmüş. Biz açıkladıktan sonra EPİAŞ rakamları sildi. Kesintiler geldi, sanayiciler darbe üstüne darbe yiyor. Yönetme öngörüleri, akılları yok. Elektrik kesintilerinin OSB'lerde yarattığı tahribat nedir, bilmek istiyoruz. TOBB, OSB'lerle görüşmeli rakamları açıklamalı. 

Sanayide kullanılan doğalgaza yılda 435 zam geldi. Nereye kadar gidecek bu? Elektrik zamları olunca 150 kwh'yi aşınca yüzde 127 zam olacak. Dün açıklama yapıp benim dediğim noktaya geldiler. Demek ki biz devleti yönetmeyi biliyoruz. Sarayda oturan elektrik faturası ödemiyor ki.

Her akaryakıt istasyonu vergi dairesi gibi. Para kesiyorlar. Sizi kandırıyorlarsa sandıkta ders vermek sizin göreviniz. Asgari ücrete bizim baskılarımız sonucu 4253 lira oldu. Para ele geçmeden açlık sınırının altında kalacak. İnsanlar ucuz ekmek kuyruğuna giriyorlarsa, ucuz yağ için kuyruğa giriyorlarsa bunu suçlusu saray şürekasıdır. 

Merkez Bankası'nın tek işlevi kaldı, para basmak. Faizi indir dediklerinde indiriyorlar. Merkez Bankası görevlilerinin akıllarını çalıştırmak gibi bir görevleri yok, akıllarını çalıştırdıklarında görevden alınacaklar.

TÜİK Başkanı biz gittiğimizde içeri almamıştı, görevde kaldı, sırtı sıvazlandı. Sonra kul hakkı yemem dedi, vay sen misin kul hakkı yemeyen. Hemen görevden alındı.Ben haram yiyorsam, sen benim altımda çalışıyorsan sen de yiyeceksin diyor."

NTV

Etiketler: Kılıçdaroğlu, hükümet, zam, tepki
Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin, İtalya Başbakanı ile görüştü

    Ocak ayına ilişkin ihracat rakamları yarın açıklanacak

    Kılıçdaroğlu'ndan hükümete zam tepkisi

    "İsrail Filistinlilere karşı sistematik 'apartheid' uyguluyor"

    AB ve 9 ülkeden Myanmar ordusuna silah satışının durdurulması çağrısı

    Ukrayna'da asker sayısında artışa gidilecek

    2022'nin ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü

    DSÖ'den 'atık' uyarısı

    Washington ve Ankara'dan F-16 açıklaması

    Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Geri adım atmayacağız

    Japonya'dan Doğu Türkistan kararı

    Myanmar'da iç savaş tehlikesi

    Üç aylar yarın başlıyor

    Çocuklar çiçektir kirletmeyin - Bitsin bu kirli siyaset

    Cevdet Said dualarla

    Katar, ABD tarafından 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' olarak tanınacak

    Myanmar'daki darbenin 1. yılı: 1500 sivil öldü, 400 binden fazla kişi yerinden edildi

    Can Kardeş Müslüman İlim Öncülerini unutturmuyor

    ‘Millet ittifakı’ yeni yıla da önde başladı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Çocuktan al iniş haberini
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çare Bediüzzaman modeli”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dinden soğuttuğun kadar yanarsın
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük uçak kazası
    Cevher İLHAN

    Türkiye “yolsuzluklar ülkesi” olmuş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Bol sevaplı mevsim: Üç Aylar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet Pekel

    Metaverse'e nasıl geldik?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.