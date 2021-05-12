Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsrail'in Mescid-i Aksa'da çocukları da hedef alarak yaptığı katliam, bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sabır, ibadet ve rahmet ayı olan ramazanı bir kez daha Kovid-19'un gölgesinde yaşadıklarını belirtti.

Salgın hastalık ve etkisiz kalan tedbirlerin maddi ve manevi güçlükler yarattığını savunan Kılıçdaroğlu, "Ancak salgın, bu mübarek ayda bize ve tüm insanlığa dayanışmanın, yardımlaşmanın önemini tekrar hatırlattı. Milletimizin bu zor günleri sağlık ve huzur içinde atlatabilmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz" görüşünü paylaştı.

Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın sosyal devlet ilkesinin önemini anladığı bu zorlu günlerde CHP'li belediyelerin de "Sağ elin verdiğini sol elin görmediği" bir anlayışla, hiçbir vatandaşı ayırmadan, hiç kimsenin yoksulluğunu ifşa etmeden milletle omuz omuza verdiğini anlattı.

"Filistin’i bölgemizde bağımsız bir devlet olarak görmek en büyük arzumuz"

Mübarek ramazanın son günlerinde Filistin’de, kutsal topraklarda yaşanan çatışmaların ise kendilerini derinden üzdüğünü söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'da çocukları da hedef alarak yaptığı katliam, bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacaktır. Tüm bölge halklarının olduğu gibi, Filistinli kardeşlerimizin de yüzünün gülmesi Türkiye’nin Birleşmiş Milletleri harekete geçirecek adımları hızla atmasına bağlıdır. Filistin’i bölgemizde bağımsız bir devlet olarak görmek, en büyük arzumuzdur."