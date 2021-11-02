Kılıçdaroğlu'ndan 'Kavala ve Demirtaş' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın haksız yere cezaevinde tutulduklarını söyleyerek, "Bunların bir tek suçları var, pasaportları Amerikan pasaportu değil. Amerikan pasaportları olsaydı bir telefonla çıkar giderlerdi" dedi.

Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için şu ifadeleri kullandı:

"Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var, benim vicdanım kabul etmiyor. Belki onlar hayatlarının hiçbir döneminde CHP'ye, oy vermediler. Ama bizim görevimiz adalettir, haksızlığa karşı durmaktır. Onların tek suçu var pasaportları ABD pasaportu değil. Olsaydı bir telefonla çıkarlardı, apronda uçak beklerdi. Böyle bir rezaletle Türkiye hiç karşı karşıya kaldı mı? Demokrasinin gereği olarak onların zaten içeride tutulmaları yanlış."

"Zamlar kapıda"

Arka arkaya zamların geldiğinin de altını çizen ana muhalefet partisi lideri, enerji sektörüyle görüşmelerde bulunduğunu ve 'Kara Kış Fonu' kurulması için çağrıda bulunduğunu söyledi. Faturaların ağırlaşacağının altını çizen CHP Başkanı, dünyadaki gelişmeleri iktidarın takip etmediğini ve kış aylarında KDV payının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

CHP'li belediyelerde kara kış fonu çalışmalarının neredeyse tamamlandığını belirten Kılıçdaroğlu, enerji faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara belediyelerin bu fondan destek vereceğini belirtti. Bir ton kömürün asgari ücreti aştığının da altını çizen CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkarması çağrısında bulundu.