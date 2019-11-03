Kılıçdaroğlu: Türkiye, Erdoğan'dan ibaret değil

Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara’daki genel merkezinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi.

CHP liderinin gündeme dair açıklamaları şöyle:

‘İki satır yazı yazmaktan aciz bir Saray yönetimi var‘

(ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubuna ilişkin) Resmi olarak, diplomatik yollardan, Türkiye Cumhuriyeti’nden özür dilenir. “Bu mektupla amaç aşılmıştır, Türk milletine saygımız sonsuzdur, mektup büyük bir talihsizlik eseridir” denir. Erdoğan gidebilir ondan sonra. Mektubu yanında da götürmez. Götürüp ne yapacak yani? Bir de o toplumu aşağılayan mektubu cebine alıp gezecek mi? Yok öyle bir şey. Bu mektuba cevap veremiyorlar. Önce “Barış Pınarı Harekâtı ile biz mektubun cevabını verdik” dediler. Sonra onun gerçek olmadığı çıktı ortaya. Arkasından AK Parti’nin kurmayları, “Biz o mektubu çöpe attık” dediler. Sonra çöpte olmadığı da çıktı ortaya. Oturup iki satır yazı yazmaktan aciz bir Saray yönetimi var. Türkiye’nin şanını ve şerefini korumaktan aciz bir Saray yönetimi var. Bu Saray yönetiminin Türkiye’ye hiçbir yararı yoktur. Bugüne kadar bütün eylemleri, bütün söylemleri Türkiye’ye zarar vermiştir.

‘Erdoğan ABD’ye gitmemeli’

Erdoğan Amerika’ya gitmemeli. Amerika’ya ne diye gidecek? ‘Giderken mektubu yanımda götüreceğim’ diyor. Bundan daha büyük bir saçmalık olamaz. Sen oturacaksın, o mektuba milletin şanını ve şerefini koruyacak şekilde yanıt vereceksin. Diplomatik kurallara uygun ama onun hak ettiği bir cevabı vereceksin. Yani Amerika’ya mektubu iade etmek için mi gidiyorsun? Büyük bir saçmalık. Kesinlikle gitmemesi lazım

‘ABD’nin yaptırımı Erdoğan’ın işine yarar’

Batı, Türkiye deyince sadece Erdoğan’ı görüyor. Son yerel seçimlerde de böyle bir gerçeğin olmadığını bütün dünyaya göstermiş olduk. ABD’nin bu süreç içinde Türkiye’ye yaptırım uygulaması Erdoğan’ın işine yarar. Erdoğan, yaşanan ekonomik krizi, Amerika’ya bağlar. “Tam ekonomi düzelecekti, 8 milyon kişiye üç gün sonra iş bulacaktık, ah şu Amerika yok mu, geldi yaptırım uyguladı, kusura bakmayın kriz bundan dolayı” diyecek. Kaldı ki bu tür yaptırımların halkımızın gözünde itibar görmediğinin de bilinmesi lazım. Kıbrıs çıkarmasından sonra da Amerika belli yaptırımlar uyguladı ama halk bütünlük içinde karşı çıktı.

‘Tezkere ‘Evet’ doğruydu’

(CHP’nin tezkere konusundaki tavrı hakkında) Tezkereye “Evet” dememiz doğru politikaydı. Biz, Saray hükümetinin bilmediği pek çok gerçeği biliyoruz. İdlib’de, Afrin’de sivil toplum örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük bir kısmı AB tarafından fonlanıyor. Orada Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar. Fotoğraflarını gördüm, bana bilgi verildi. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi, bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı. Biz oradaki Suriyelileri düşünmek zorundayız. Hatay Büyükşehir Belediyemiz o bölgeye düzenli içecek su götürüyor. Türk askeri çekildiği zaman ne olacak oraya? Oradaki insanlar da Türkiye’ye gelecekler. Çekilmenin Türkiye’ye maliyeti çok daha ağır olacaktır. Dolayısıyla askerlerin o bölgede kalmasının, hem bizim hem o bölgede yaşayan, özellikle kadın, çocuk, yaşlı insanlar için zorunlu olduğu gerçeğini gördük. O çerçevede kararımızı verdik.

‘Ortadoğu politikasında Türkiye, iflas noktasına gelmiştir’

Suriye konusunda başta konulan hedefle, bugün geldiğimiz nokta arasında Türkiye ciddi bir uluslararası itibar kaybına uğramıştır. Başta konulan hedef, Suriye’nin demokratik bir yapıya kavuşmasıydı. Suriye’ye barışın, huzurun gelmesiydi. Bunu sağlamak için de ABD, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ortak hareket ettiler. Geldiğimiz noktada ne barış var ne demokrasi var. Kendi toprağını terk eden bir Türkiye var ve 3 milyon 600 bin Suriyeli gerçeği var Türkiye’de. Bu başarı mıdır, başarısızlık mıdır? Ortadoğu politikasında Türkiye, iflas noktasına gelmiştir. Türkiye burada büyük bir başarısızlığa imza atmıştır. Cumhuriyet tarihinde bu kadar büyük bir başarısızlık olmamıştır. Bunu kabul etmemiz gerekiyor.

(Erdoğan’ın “Gerekirse Tel Abyad ve Resulayn arasına şehir inşa ederiz” açıklaması üzerine) Erdoğan, “Bugüne kadar Suriyeliler için 30 milyar dolar para harcadık” dedi. Ki bu Türkiye’deki sığınmacılar için. Suriye politikasının Türkiye’ye maliyetini şu anda arkadaşlarımız araştırıyor. Maliyetini çıkaracağız ortaya. O bölgeye kutu deniliyor. Bütün görüşmelerde de kutu olarak ifade edilmiştir. Suriyelilerin oraya ev yapılarak yerleştirilmeleri ve buradaki insanların gönüllü gitmelerini yapabilirlerse memnun oluruz. Yapsınlar. İmkânları vardır herhalde. Bunu söyleyen Erdoğan.

‘Türkiye, Erdoğan’dan ibaret değil‘

(ABD’nin olası yaptırımları) ABD politikasındaki yanlışlık şuydu: Türkiye, ABD endeksli dış politikasını Trump üzerine inşa etti. Oysa orada çok güçlü bir kuvvetler ayrılığı var. “Nasıl olsa Türkiye’de Erdoğan ne derse oluyor. ABD’de de öyle olur” dediler, ancak tam tersi çıktı. Yaptırım konusu, Türkiye’nin hak ettiği bir süreç değil. Erdoğan’dan intikam almak üzere Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını asla doğru bulmuyoruz. Çünkü Türkiye, Erdoğan’dan ibaret değil. Türkiye’nin Erdoğan’dan daha güçlü bütün dünyayı doğru algılayan, yazarı, çizeri, avukatı, üniversitesi, her şeyi var. Ama Batılı bütün Türkiye’yi Erdoğan’ın gözü ile görüyor.