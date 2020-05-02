Kin ve öfkeyle devlet yönetilmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, bunlara cevap vermeye gerek görmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Cevap vermeye değer mi, önce bu sorunun cevabını bulmak lâzım. Cevap vereceğiniz kişinin kendisini aşması lazım, önyargılardan kurtulması lâzım. Kinle, öfkeyle, intikamla devlet yönetilmez” dedi. Devleti yöneten kişilerin devlette liyakatın ne olduğunu bilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, devletin en tepesindeki kişinin, “devletin sigortası” olduğunu dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, “Herkesi kucaklaması gereken kişi sadece kendi partisi lehine çalışır, diğer partileri rakip olarak görürse Cumhurbaşkanı olmaz. Dolayısıyla, Erdoğan’ın konuşması sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti adına beni üzdü. Bu ülke acıyla, kanla, gözyaşıyla kuruldu. Her karışında şehit kanı var. O zaman devlette liyakat dediğiniz kavramı niye gözardı ediyoruz? Niye kavga ediyoruz? Hele Ramazanda” değerlendirmesini yaptı.