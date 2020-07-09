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9 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

KKTC Başbakanından ABD'ye tepki

09 Temmuz 2020, Perşembe 14:13
KKTC Başbakanı Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini "Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesini yanlış bir karar olarak niteleyerek, bunun Rum tarafının uzlaşmaz tavrını pekiştireceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar,  yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca Rum tarafını IMET programına dahil etme kararına tepki gösterdi. 

Tatar, "Türkiye ve KKTC olarak Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruma kararlılığımızı somut adımlarla ortaya koydukça birileri kendi menfaatlerine dokunulduğu için çeşitli karşı oyunlar içine giriyor." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs konusunda haklarının korunması açısından çok kırılgan ve kritik bir döneme girdiklerini belirten Tatar, bu süreçten ancak Türkiye ile karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı politikalar ortaya koyarak selametle çıkabileceklerini vurguladı.

Tatar, şöyle devam etti:

"Rum tarafının haklarımızı gasbetmek için girdiği oyunlara ve ittifaklara karşı bizim de Türkiye ile birlikte iki devletli çözüm yönünde adım atmamız, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını ileri taşımamız, Maraş'ı daha fazla gecikmeden açmamız gerektiğini ifade ediyoruz. ABD'nin Rum tarafını IMET Programına dahil ettiğini açıklaması, bize göre Türkiye ile KKTC'ye yönelik haklarımızı korumaktan caydırıcı olacağına inanılan yanlış bir karardır. Böylesi yanlış adımlar bizi haklarımızı korumaktan vazgeçirmez, sadece ve sadece mevcut uzlaşmaz Rum tutumunu daha da artırır."

"Böyle adımların barışa faydası yok"

ABD'nin Kıbrıs'ta iki egemen halk ve iki devlet olduğu gerçeğini çok iyi bildiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs'taki iki tarafa eşit muamele yapmayanların, hem Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs'la ilgili ilkelerine ters düşeceğinin, hem de Kıbrıs Türk halkının tepkisini toplayacağının altını çizdi.

Tatar, ABD'nin Doğu Akdeniz'in gerçek bir iş birliği alanı haline gelmesini ve bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunmasını gerçekten istediği takdirde, aldığı son karar ile benzer kararlarından vazgeçmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar, "Kıbrıs'taki iki ayrı yönetim arasındaki dengeyi göz ardı eden adımların Ada'da mevcut gerçeklere dayalı adil, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma sağlanmasına, ayrıca Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın temin edilmesine yardımcı olmayacağı nettir." yorumunu yaptı.

AA

Etiketler: KKTC Başbakanı, ABD, tepki
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