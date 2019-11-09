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9 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Lavrov'dan 'Suriye' açıklaması

09 Kasım 2019, Cumartesi 14:46
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki siyasi çözüm sürecinde son zamanda çok önemli ilerlemenin kaydedildiğini belirtti.

Erivan merkezli Mediamax haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki siyasi çözüm süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Bu yönde son zamanda çok önemli ilerleme kaydedildi” diyen Lavrov, bu konudaki başlıca rolün (Rusya, Türkiye ve İran’ın yer aldığı) ‘Astana formatında’ olduğunu vurguladı.

Rus diplomat, “30 Ekim’de Cenevre’de hükümet, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk oturumu yapıldı. Bu komiteyi kurma kararının Ocak 2018’de Soçi’de yapılan Ulusal Diyalog Kongresi’nde alındığını hatırlatırım. Suriye Anayasası ile ilgili konularda ilk kez Suriye içi doğrudan diyalog başlatılmış oldu” diye konuştu.

Lavrov ayrıca Rusya ve Türkiye liderlerinin 22 Ekim’de Soçi’de yaptıkları anlaşmaların ve özellikle de Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması yolunda önemli bir adım olan Rus-Türk mutabakat zaptının önemini de hatırlattı.

Etiketler: Lavrov, Suriye, açıklama
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