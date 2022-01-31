Lavrov ile Blinken yarın telefonda görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yarın ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lavrov ile Blinken arasında 1 Şubat’ta telefon görüşmesi yapılacağını duyurdu. Zaharova, iki bakan arasında "şimdilik" yüz yüze görüşmenin planlanmadığını kaydetti. Lavrov ve Blinken, Ukrayna konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle son olarak 21 Ocak’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişlerdi.

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.