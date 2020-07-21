'Libya'da askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Nijer’in başkenti Niamey’e gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Nijer’de mevkidaşı Kalla Ankourao ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

"Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür"

Mevkidaşıyla yaptığı görüşmede başta Libya olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da tek çözüm, siyasi çözümdür. Başından beri bunu söylüyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler, sahada yenilgiye uğradılar, başaramadılar, başaramayacaklar. Libya'da tek çözüm yolunun, siyasi çözüm olduğunu içlerine sindirsinler. Başka çıkar yolu yok. Başka bir yolla da herhangi bir amaca ulaşamayacaklarını bilsinler."

Ziyaret kapsamında, Nijer Başbakanı Brigi Rafini'yle de bir araya geleceğini belirten Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerde, iki ülke arasında kökleri 15. yüzyıla uzanan dostluğu ve ilişkileri her alanda nasıl geliştireceklerini ele alma fırsatı bulduklarını kaydetti.