Liderler bayramda nerede?

Türkiye Ramazan Bayramı’nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nda İstanbul’da olacak. Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bayramı İstanbul’da karşılaması bekleniyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise bayramda memleketi Afyonkarahisar’da olacak. Kılıçdaroğlu’nun çeşitli bayramlaşma programlarına katılması planlanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramda Ankara’da olacak. Bahçeli, bayramın birinci günü bayram namazının ardından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek, ikinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul’da karşılayacak. Aynı gün İzmit’te aile büyüklerinin mezarını ziyaret edecek Akşener, bayramın ikinci günü partisinin genel merkezindeki, üçüncü günü de İstanbul İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programlarına katılacak. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramda Ankara’da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara’da karşılayacak. AA

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