Macron: G7 ülkeleri İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 Zirvesi'ne ilişkin, "Hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına bağlı, buna zarar veren hiçbir eylem istemiyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Biarritz'de düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği yemekte İran'ı görüştüklerini söyledi. Gazetecilerin sorusu üzerine, İran'a nükleer anlaşma konusunda mesaj iletilmesi konusunda liderler tarafından kendisine görev verilmediğinin altını çizen Macron, İran konusunda her ülkenin bazı inisiyatifler alacağını vurguladı. Macron, "İran ile ilgili görüşmede iki husus öne çıktı. Birincisi, hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. İkincisi, G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına bağlı, buna zarar veren hiçbir eylem istemiyor." değerlendirmesinde bulundu. AA

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