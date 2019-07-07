Macron Ruhani'yi uyardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın daha fazla zayıflatılmasından endişe duyduğunu belirterek, bunun kaçınılmaz olarak Tahran için sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Macron, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile nükleer anlaşmayla ilgili son gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron, 2015 yılındaki anlaşmanın daha fazla zayıflatılma riskinden duyduğu endişeyi dile getirdi ve bunun kaçınılmaz olarak sonuçları olacağını hatırlattı.” denildi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, ülkesine yönelik tüm yaptırımların kaldırılması halinde ABD'nin de aralarında olduğu ülkelerle yeni bir başlangıç yapabileceklerini belirtti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra yaptırımlara rağmen anlaşmanın korunması için İran'ın 14 ay "stratejik sabır" gösterdiğini Fransız mevkidaşı Macron'a aktaran Ruhani, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararının anlaşmanın korunması için alındığını ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırım ve ekonomik baskılarını "terör eylemi" ve "ekonomik savaş" olarak niteleyen Ruhani, "Bu ekonomik savaşın devamı bölgede ve dünyada yeni tehditler ortaya çıkarabilir." uyarısında bulundu.

Ruhani, ülkesine yönelik tüm yaptırımların durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm yaptırımların durdurulması İran ile P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yeni bir hareketin başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.