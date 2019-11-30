Meksika Devlet Başkanı: ABD'nin işgaline izin vermeyiz

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu kartellerini terörist ilan edeceği açıklamasına tepki gösterdi.

Ülkesinin 100 yıldır işgal edilmediğini söyleyen Obrador, ikinci bir yabancı işgaline izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD'nin 105 yıl önce Veracruz'u işgaline atıfta bulunan Obrador, "1914'ten bu yana Meksika'da yabancı işgali olmadı. Buna izin vermeyiz. Silahlı yabancılar bölgemize müdahale edemez" dedi.

Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin Meksika'ya tek taraflı sınır ötesi operasyon yapabileceği endişeleri arttı. Ancak yasalar doğrudan başka bir ülkede böyle bir harekata izin vermiyor.

Obrador, diğer yandan ABD ile uyuşturucu çetelerine karşı mücadele konusunda daha fazla işbirliği yapılabileceğini de kaydetti.

ABD kanunlarına göre bir grup terör örgütü olarak tanımlanması halinde ABD'de yerleşik kişilerin bilerek ve isteyerek bu gruplara yardım etmesi yasaklanıyor ve grup üyelerinin ABD'ye girişine izin verilmiyor, ülkede olanların da sınırdışı edilme ihtimali doğuyor.