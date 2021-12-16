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16 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Mevlüt Çavuşoğlu, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüştü

16 Aralık 2021, Perşembe 15:45
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi İstanbul'da başladı. Zirvenin ilk gününde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afrikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmelere ilişkin Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız Burundi, Fildişi Sahili ve Zimbabve Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek güne başladık." ifadesini kullandı.

Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul'da başladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 18 Aralık'a kadar sürecek zirveye, Afrika ülkelerinden devlet başkanları, bakanlar ve uluslararası kurum temsilcileri katılıyor.

 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaş
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