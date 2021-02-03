Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İngiliz mevkidaşı Raab ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le de telefon görüşmesi yaptı. Bakanı Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti. AA

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