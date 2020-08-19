Mevlüt Çavuşoğlu, Maduro'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Maduro'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini "Sayın Cumhurbaşkanımız pandemiden sonra en kısa zamanda sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacak" sözleriyle iletti.

Venezuela'daki görüşmelerinin çok faydalı geçtiğini ve iki ülke arasında çok iyi anlaşmalar imzalandığını da vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, sadece pandemi zamanında değil her zaman Venezuela'nın ve Venezuela halkının yanındadır" diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Arreaza ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ticaretten tarıma, inşaattan sağlık alanına, eğitimden turizme kadar birçok alanda iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldıklarını belirterek, "Bugüne kadar iyi işler yaptık ancak daha iyisini yapmalıyız" dedi.

Çavuşoğlu ile Arreaza, görüşmelerin ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Macuto Ana Teresa de Jesus Ponce Anne ve Çocuk Hastanesinde yürütülen tadilata ilişkin video konferansla gerçekleştirilen teslim töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Sağlık alanındaki bu faaliyetlerden ayrıca gurur duyuyoruz. Salgından sonra bu alandaki iş birliğimiz çok daha önem kazandı. Geçen yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda iki Türk doktor Venezuela'yı ziyaret etti ve Venezuelalı muhatapları ve meslektaşlarıyla birlikte ülkenin sağlık sektörüne ilişin bir yol haritası hazırladı" diye konuştu.

'İki ülke arasındaki ticaret hacmi arttı'

Çavuşoğlu, Covid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin, geçen yılın aynı dönemine oranla bu yılın ilk 6 ayında üç kat arttığını vurguladı.

İkili iş birliğinin seyrine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bugüne kadar iyi işler yaptık ancak daha iyisini yapmalıyız" ifadesini kullandı.

'Türkiye, Venezuela'nın iyi ve kötü gün dostudur'

Çavuşoğlu ve Arreaza, iki ülke arasında kültür iş birliğine, kültür merkezlerine, arşivler arası iş birliğine ve Türk kürsüsü kurulmasına ilişkin dört anlaşma imzaladı.

İmza töreninde de Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerin 70'inci yıl dönümünde Venezuela'da iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Venezuela'ya Covid-19'la mücadelesinde verdiğimiz destekten bahsettiniz. Bunun için Türkiye'ye teşekkür etmek zorunda değilsiniz. Dostlar sadece iyi günler için değil, zor günler için de gereklidir. Türkiye, Venezuela'nın ve Venezuela halkının iyi ve kötü gün dostudur" şeklinde konuştu.