Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lankalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu mevkidaşı Sabry'e yeni görevinde başarılar diledi. Sri Lanka'da 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılmış ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa etmişti. Bunun üzerine eski Başbakan Ranil Wickremesinghe, Geçici Devlet Başkanı olmuştu. 20 Temmuz'da yapılan parlamentoda yapılan gizli oylamada, Wickremesinghe ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti. Dışişleri Bakanı Sabry, Wickremesinghe'nin kabinesinde dün yemin ederek görevine başlamıştı. AA

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