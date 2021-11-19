CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk’te gazetecilerin sorularını cevapladı.

Doların yükselmesine ilişkin bir soru üzerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sanayinin büyük kısmının ithalata bağlı olduğunu söyledi. Siyasal yönetimle iş dünyası arasında güvenin olmadığını, kimsenin yatırım yapmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, önce güvenin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, gelir dağılımında olağanüstü bir bozulma olduğunu belirterek, bir grubun giderek çöktüğünü, bir avuç kişinin giderek yükseldiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bunlar zaten İngiltere’nin Londra’nın en büyük caddelerinde villaları, evleri olan hatta tamamını Türklerin aldığı da ifade ediliyor. Paralarını tamamen oraya götürdüler oralarda yaşıyorlar zaten. Erdoğan şu anda bir avuç azınlığa çalışan bir kişidir. Bu ülkenin kaynaklarını bir avuç kişiye tahsis eden kişidir. Geniş kitleler onun gözünde yoktur. Öyle bir düşüncesi de yoktur. ‘Faizi düşüreceğim’ diyor, faizi düşürmenin yolu vardır. ‘Ben bunun kitabını yazdım’ diyor, milletin defterini dürdü. Bırakın kitap yazmayı” değerlendirmesini yaptı.