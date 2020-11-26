Millî irade bu mu?

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Çanakkale İl Kongresinde konuştu.

İktidarı eleştiren Babacan, “2018 seçimlerinde vatandaş oy verdi, ülkeyi yönetsin diye bir cumhurbaşkanı seçti. Ama seçilen cumhurbaşkanı daha sonra tuttu, yüzde 10 oy almış bir genel başkana adeta memleketi teslim etti. Hayretle izliyoruz. Küçük ortak ne söylese, şu anda hükümetin istikameti o taraf oluyor. Küçük ortak çete liderlerine methiye düzüyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı tek kelime edemiyor. Sözcüsü de kalkıp küçük ortağa mazeret buluyor. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi arkadaşlar? Buna bu millet razı olmaz. Millî irade dediğiniz şey, yüzde 10 oy almış bir genel başkanın devleti esir alması mı? Bu mu başkanlık sistemi?” ifadelerini kullandı.

Çanakkale - Anka