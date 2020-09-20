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20 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Muhalefetten iktidara ‘ek bütçe’ çağrısı

20 Eylül 2020, Pazar
CHP, HDP ve İYİ Parti, 2020 yılının, mevcut bütçedeki gelir ve harcama yetkileri ile tamamlanamayacağına dikkat çekerek iktidara ek bütçe çağrısında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan CHP, HDP ve İYİ Parti’nin ekonomi kurmayları, borçlanma limitinin de aşılması gerekçesiyle hükümete Meclis’e ‘ek bütçe’ sunma çağrısında bulundu. CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mehmet Bekaroğlu, Kovid-19 virüsünün ilave olarak neden olduğu ekonomik daralma ve bunun vergi gelirlerine olan etkisinin 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarında da gösterdiğini belirterek, “2020 yılında hükümete Merkezi Yönetim Bütçesi için tanınan kanuni borçlanma limiti aşılmıştır. 2020 yılı için Ek Bütçe Teklifi bir an önce Meclis’e sevk edilmelidir” dedi.  Kovid-19’un ilave olarak neden olduğu ekonomik daralma ve bunun vergi gelirlerine olan etkisinin 2020 yılı bütçe uygulama sonuçlarında da etkisini gösterdiğine dikkati çeken Bekraoğlu, Ağustos 2020 sonu itibarıyla gerçekleşen 110,9 milyar TL’lik bütçe açığı başlangıçta öngörülen 2020 yılı bütçe açık rakamının (138,873 milyar TL) yüzde 80’ine ulaşıldığını kaydetti.

Ekonomik program geçersiz hale geldi

Independent Türkçe’nin haberine göre, İYİ Parti’li Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 2020 yılı bütçesinin yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirterek, “TBMM’ye ek bütçe sevk edilmeli, kamu dengeleri ve ekonominin değişen koşulları gözetilerek bu çerçevede yeniden ele alınmalıdır. 11. Kalkınma Planı’nı revize etmeliyiz. 3 yıllık yeni bir ekonomik program hazırlanmalıdır. Bu üç unsur ekonomik ve mali işleyişin çatısını oluşturur. Bu nedenle, ortaya çıkan yeni koşullara uygun olarak rasyonel bir bakışla yeniden ele alınmalıdır” şeklinde konuştu. Türk ekonomisinin tüm makro çerçevesinin, 11. Kalkınma Planı ve geçen Eylül ayında ilan edilen Yeni Ekonomi Programı beklentilerine göre tasarlandığına dikkati çeken Tatlıoğlu, Kovid-19’un, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik program ve öngörüleri geçersiz hale getirdiğini vurguladı.

Millete hesap verilmeli

“Bütçe hakkı Meclis’indir dolayısıyla milletindir ve halkındır” diye söze başlayan HDP’li Garo Paylan ise, “İktidar kaynakları saray yapmaya, savaşlara ve yandaşlara harcıyor ve bu noktada ciddi bir bütçe açığı verdi” ifadelerini kullandı. Hükümetin, Kovid-19 döneminde halkın temel ihtiyaçlarını güvence altına almadığını ve harcama yetkisini ile borçlanma yetkisini de aştığını söyleyen Paylan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bütün bu harcama yetkisinin aşımını bir torba yasadaki ek bir madde ile geçen yıl yaptıkları gibi yeniden kapatmak istiyorlar.  Ancak biz onlara sınırlı bir yetki verdik; bu yetkiyi aştıysan bu yetkiyi niye aştığının hesabını da millete ve milletin vekillerine vermek zorundasın. Eğer daha fazla harcama yapmak istiyorsa iktidarın mutlaka ek bütçe getirmesi ve hesap vermesi gerekir. Meclis’e bir ek bütçe getirilmesini talep ediyoruz.

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