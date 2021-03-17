Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gergerlioğlu hakkında kesinleşen yargı kararının okunmasıyla birlikte HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesiyle TBMM'deki HDP milletvekili sayısı 55'e indi.

Gergerlioğlu, Meclis'te yargı kararı okunduğu sırada "TBMM'e darbeye karşı direneceğim, milletin iradesi ayaklar altına alınamaz. Barış istemek suç değildir." dedi.

Meclis'ten ayrılmayacağını dile getiren Gergerlioğlu, "Anayasa'yı çiğneyen bu yargı kararının burada okunmaması gerekiyordu. Ben milletimin bağrındayım, milletimin kalbindeyim. Meclis Başkanı büyük bir sorumsuzluk yaparak, milletvekilini değil iktidarı korudu, suç işlemiş oldu. Milletin ifade özgürlüğünü koruması gerekirken bunu yapmadı." dedi.

Öte yandan karar okunduktan sonra HDP'li milletvekilleri Meclis'te "Hak, hukuk, adalet", "Darbeci AKP" sloganları atarak kararı protesto etti.

Sosyal medya da Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi tepki çekti. "GergerliogluYalnızDegildir" etiketi altında on binlerce paylaşım yapıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha önce yaptığı açıklamada, "Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil." demişti.