Öztrak: Ülkeyi uçurumdan aşağı yuvarladılar

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. T24’te yer alan habere göre, Öztrak’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

“AK Parti iktidarında buharlaşan değerlere devlet geleneği de eklendi. Trump’ın mektubu AK Parti Genel Başkanı tarafından sineye çekildi. Trump sevgisi ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne geçti? Halkbank dosyasının açıldığı duyan şu anki Merkez Bankası Başkanı ABD’de toplantıya katılmaktan vazgeçtiler, daha doğrusu gidemediler. Bu arada hayırlı olsun, Yüksek İstişare Kurulu’ndan bir üyenin damadı FETÖ’den beraat etti, olan fakir fukaraya oluyor. Bunların bir dediği bir dediğini tutmuyor. Erdoğan, yarın Putin’in yanına gidiyor, bu sefer de herhalde Putin’i özledi. Bu bataklığı açmanın en kestirme yolu Şam ve Ankara arasındaki yoldur. 31 Mart’ta seçilen belediye başkanları görevden alındıktan sonra gözaltına alındı. Apar topar gözaltına alınması demokrasi açısında yanlıştır. Haydarpaşa ve Sirkeci garları tarihimizdir, kültürümüzdür. AK Parti’nin işi başına aldıklarından beri 469 milyar dolar faiz ödendi. Millet tefecilerin eline düşmüş durumda. Senet tutarı yüzde 29 artmış. Karşılık çek de yüzde 37 artmış. Çiftçilerimiz borç yüzünden ya hapse ya da mezara giriyor. Devletin borcu var, her çiftçi ailesinin devletten 67 bin lira alacağı var. Çiftçiyi ve tarımı bu bataktan çıkarın. Ülkeyi uçurumdan aşağı yuvarladılar.”