'Partili cumhurbaşkanlığı milli güvenliğe tehdit'

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün yaptığı açıklamada yer alan sözlerini ‘Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne uyarlayan bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün düzenlenen “Türk Konseyi Medya Forumu”na yolladığı video mesajda yer alan sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den cevap geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen foruma yolladığı mesajda, “Sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir” diyen Erdoğan’ın sözlerini alıntılayan Akşener, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı: “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de ülkemizin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.”

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