Putin; Erdoğan ve Reisi ile görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta İran'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in gelecek hafta salı günü Tahran'a giderek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda gerçekleştirilecek üçlü toplantıya katılacağını söyledi. Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı'nın İran ziyareti sırasında Erdoğan ile ayrı bir görüşme yapacağını da belirtti. Kremlin Sözcüsü, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilebilmesi için Türkiye'nin de dahil olduğu görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Vladimir Putin, şubat ayı sonunda Ukrayna'da başlayan Rus işgalinden bu yana ikinci defa Rusya dışına bir ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Euronews Türkçe

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