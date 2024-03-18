Ramazan paketi 50 liraydı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin durumunu 200 TL’lik Ramazan Paketi üzerinden yaptı, ortaya ilginç bir tablo çıktı.

200 TL’nin tedavüle çıktığında ekonominin başındaki isim olan Ali Babacan, aradan geçen 15 yılda paradaki değer kaybı ve yoksulluğu temel gıdalardan oluşan ‘Ramazan Paketi” üzerinden anlattı. “Tarih Ocak 2009. Bir Ramazan Paketi oluşturalım bakalım ne kadar tutacak?” diye sorduktan sonra şu hesaplamayı yaptı: “ Yemeklerin olmazsa olmazı 1 litre Ayçiçek yağı, 1 kilo pirinç, 1 paket makarna, 1 litre süt ekleyelim. Yemek sonrası çaysız olmaz. 1 paket çay, 1 kilo şeker koyalım paketimize. Yeter mi? Yetmez. Şu anda 200 liranın 1 kilosunu alamadığı peynirden de koyalım. Etsiz olmaz. Gelin paketimize 1 kg da kuzu eti koyalım. Kaç para tuttu tahmin edin. 50 lira 88 kuruş tuttu arkadaşlar. 200 liraya 40 litre Ayçiçek yağının alınabildiği günlerdi onlar. Şimdilerde 6 buçuk dolar etmeyen 200 TL o zaman 134 dolar ediyordu.” Babacan, ekonomideki kötü gidişatın sosyal sonuçları olduğunu ifade ederek, “Her türlü kumar, fuhuş ve bahislerin tavan yaptığını, gayri meşru olup olmamasına bakmaksızın hızla zenginleşme, köşeyi dönme anlayışının yaygınlaştığını vurguladı.

Ankara - Mehmet Kara