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5 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

"Rusya’nın enflasyonu bile bizden düşük"

05 Mart 2022, Cumartesi 16:55
İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, yapısal tıkanmanın adaletten ekonomiye, dış politikadan siyasete her alanda kendisini gösterdiğini, “yönetilemeyen bir Türkiye tablosu” yaşandığını savundu.

Türkiye’nin, savaş halindeki Rusya’dan bile daha yüksek enflasyona sahip olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, Türkiye’nin, son açıklanan büyüme ve enflasyon rakamlarına göre bakıldığında yapısal tıkanmanın bütün alanlara yayıldığı ekonomik manzarayı yansıttığını savundu.

Tatlıoğlu, “Dünyada akaryakıt zammının bu kadar yoğun, 1 gün arayla belirlendiği ve uygulandığı çok nadiren görüldü. Aynen ekim, kasım ve aralık aylarındaki saatlik döviz artışı gibi artık Türkiye’de petrol fiyatları da günlük hatta saatlik artıyor.” diye konuştu. 

Gıda enflasyonuna maruz kalan Türkiye’nin, Ukrayna ve Rusya savaşının birinci dereceden etkilenen ülkeleri arasında yer aldığını ileri süren Tatlıoğlu, “Bugün bir bakan değişimi ile karşı karşıyayız ve bakanın, bakanların gitmesi Türkiye’yi kurtarmıyor. Artık Sayın Erdoğan’ın, Türkiye’den af dileyip gitmesi gerekiyor” dedi. 

AA

Etiketler: Rusya, enflasyon
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