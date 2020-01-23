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23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

'S-400'lerin NATO sistemine entegre olmamasını sağlayacağız'

23 Ocak 2020, Perşembe 18:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO müttefiklerinin Türkiye'nin 'terörle mücadelesinde yeterli dayanışmayı göstermediğini' söyledi.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen "NATO'nun Geleceği" başlıklı oturuma katıldı.

NATO'nun en güçlü askeri teşkilat olduğunu belirten Çavuşoğlu, geçmişte NATO'ya şüpheyle bakanların, örgütün "öldüğünü" herkese inandırmaya çalıştığını ancak bunun doğru olmadığını vurguladı.

Çavuşoğlu, müttefikler arasında görüş ayrılıkları olabileceğini ifade etti ve örnek olarak ABD'nin yük paylaşımı konusundaki tutumunu gösterdi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de bazı konularda, özellikle dayanışma konusunda üzgünüz. Bugün NATO'nun yeni gerçekliklere adapte olmasını, bizim toplumlarımızın karşı karşıya kaldığı zorluklarla yüzleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Her NATO müttefikinin endişesi meşrudur. Görevimiz bu meşru endişeleri gidermektir. Buna Baltık ülkeleri ve Polonya dahildir. Bizim de meşru endişelerimiz var. Aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Ama maalesef NATO üyelerinden dayanışma görmedik."

Türkiye'nin Suriye ve Libya konularında Rusya ile çalıştığını hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan gaz aldığını ve ticari ilişkileri bulunduğunu söyledi.

'KATKIMIZI KİMSE SORGULAYAMAZ'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve bütçesine ciddi katkılar verdiğini söylyerek şöyle devam etti:

"Biz NATO'nun misyonlarına ve operasyonlarına katkı yapan ilk 5, NATO'nun küresel bütçesine katkı yapan ilk 8 ülke içindeyiz. Türkiye'de, İzmir'deki Müşterek Kara Komutanlığı gibi birçok NATO misyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücünün liderliğini 2021'de biz yapacağız. İstanbul'da NATO'nun yüksek hazırlık seviyeli kuvvetleri bulunuyor. Ayrıca Türkiye'de AWACS'lar için ileri üs ve radarlar bulunuyor."

Rusya'ya karşı ikili bir yaklaşım izlediklerini belirten Çavuşoğlu, bunların caydırıcılık ve diyalog olduğunu, buna angajmanı da ekleyebileceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Biz hem NATO'ya katkı yapıyoruz hem NATO'dan yararlanıyoruz. Ancak bugün Rusya'dan almak zorunda kaldığımız S-400 sistemleri karşımızdaki esas zorluğu teşkil ediyor" dedi.

Etiketler: S-400, NATO, sistem, entegre
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