Saadet Partisi’nden İstanbul kararı

Saadet Partisi'nin İstanbul Adayı Necdet Gökçınar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 23 Haziran'da seçimlere katılacağını açıkladı.

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerine ilişkin iptal kararı vermesinin ardından Saadet Partisi'nin atacağı adım merak ediliyordu. Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Gökçınar yayınladığı mesajında, ‘YSK'nın İBB Başkanlık Seçimi'ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran'da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır’ dedi. Gökçepınar ayrıca yalan haberlerle ilgili uyarı yaparak ''Bir parti veya aday lehine adaylıktan çekileceğim gibi yalan haberlere itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 423

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.