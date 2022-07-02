İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yüzde 30’luk asgari ücret zammına tepki gösterdi.

Akşener, “Milletini enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş, sandık zamanı gelmiş demektir” dedi. Akşener, asgari ücret zammına sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Akşener, şunları kaydetti: “Yılın başında asgari ücreti ancak açlık sınırına eşitleyip ‘müjdeler olsun’ diye veren iktidar, bu sefer onu bile yapamadı. Milletini enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş, sandık zamanı gelmiş demektir.” Ankara - anka

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