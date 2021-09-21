Seçmen çıkış yolu arıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Devlet dediğiniz kurum gayrimeşrû bir organla muhatap olmaz. İmralı meşrû bir organ değil. Meşrû organ kimdir? HDP’yi meşrû organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşrû bir organla çözebiliriz” şeklindeki ifadesini değerlendirdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya yaptığı açıklamada HDP’nin meşrû bir parti olduğunu, bunun en iyi göstergesinin de TBMM’deki temsilinde görüldüğünü vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti: “HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşrû mu, gayrimeşrû mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir.”

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