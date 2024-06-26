Şimşek de faizcilere çalışıyor

DP İZMİR MİLLETVEKİLİ SALİH UZUN, ESKİ MALİYE BAKANI NURETTİN NEBATİ İLE BUGÜNKÜ MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK ARASINDA BİR FARK OLMADIĞINI, NEBATİ’NİN KKM İLE FAKİRDEN ALIP ZENGİNE VERDİĞİNİ, ŞİMŞEK’İN İSE FAKİRLERDEN ALIP BAŞKA ÜLKELERİN ZENGİNLERİNE VERMEYE NİYETLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

ANKARA - MEHMET KARA

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştirdi. Mehmet Şimşek’in düşük faize sahip bir para biriminden borçlanarak yüksek faiz getiren başka bir ülkenin enstrümanlarına yatırarak yapılan ticaret anlamına gelen carry trade ile iş götürmeye çalıştığını söyleyen Uzun, “Mehmet Şimşek, Adam Smith edasıyla geldi, Nurettin Nebati kıvamında devam ediyor. Nebati ile Şimşek arasında hiçbir fark yok. Nebati KKM’cileri korumuştu. Onun bedelini 840 milyon lira ile millete ödetti. Mehmet Şimşek’te, ‘carry trade’cilerle iş götürüyor. Şimdi “carry trade”cilerin bedelini bu millet ödeyecek” dedi.

Tüm sorumlu Erdoğan

“KKM’ciler hiç olmazsa yerli idi” diyen Uzun, “Yani fakirden alıp bu milletin zenginlerine veriyordu. Mehmet Şimşek ondan da beter çıktı. ‘carry trade’cilerle bu milletin fakirlerinden alıp başka ülkelerin zenginlerine vermeye niyetli” değerlendirmesinde bulundu. Özel bir televizyon kanalında konuşan Uzun, “Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz var, bakanlar var ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde aslında tek sorumlu var. O da Tayyip Erdoğan’dır. Nurettin Nebati’yi seçen de oydu Mehmet Şimşek’i seçen de. Bütün bu olumsuzlukların sorumlusu da Tayyip Erdoğan’dır” dedi.