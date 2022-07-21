Tarım Bakanı: Dışarıdan yem alıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal toprak ve iklim şartlarını değerlendirmek için gittiği Venezuela’daki incelemeleri sırasında Venezuela Halkın Gücü Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo’ya “Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız” dedi.

Ankara - anka

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