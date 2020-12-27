Tepkiler iktidarın umurunda değil

520 sivil toplum kuruluşunun tepki gösterdiği Kitle İmha SilÂhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin bir bölümü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan 19 madde kabul edildi. Yeni yasayla İnternet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ile toplumda var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla valilik veya İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine hakim kararıyla sözkonusu faaliyetlere ilişkin muhtevasının erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Kanun teklifi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silâhlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

100 bin liraya kadar para cezası

İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilecek. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idarî para cezası uygulanacak. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası idarî para cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca, gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluşturmak zorunda olacak.

İdarÎ yaptırımlar artıyor

Teklifle dernekler üzerinden suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla daha etkin mücadele için idarî yaptırımlar yeniden düzenleniyor ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla yaptırım miktarı artırılıyor. Buna göre, tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler 3 aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacak.

520 STK ortak bildiri yayınlamıştı

TBMM’de bir bölümü kabul edilen Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ne karşı, Türkiye’deki 520 sivil toplum kuruluşu ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiriye imza atan STK’lar, teklifin aynen yasalaşması durumunda başta insan hakları, kadın ve mülteci hakları alanındaki dernekler olmak çok sayıda dernek ve vakıfın “tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacağı” uyarısını yapmıştı.

Hak ve hürriyetler sınırlandırılamaz

CHP’li vekil Mahmut Tanal, iktidarın terörün finansmanıyla mücadele bahanesiyle çıkarmaya çalıştığı kanun teklifinin yasalaşması halinde, zamları protesto eden bir tüketici derneğinin dahi terörle ilişkilendirilip kapatılabileceğine dikkat çekti. Tanal, görüşülen kanun teklifiyle birlikte temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına rıza göstermeyeceklerini dile getirdi. Bir ülkenin demokrasisini güçlü kılanın STK’lar olduğunu vurgulayan Tanal, “Tabiî ki burada getirilen husus, sivil toplum kuruluşlarını korkutan, sindiren… Yarın öbür gün siyasî iktidarla ters düşen bir tüketici derneğini düşünün. Hiç başka dernekleri söylemiyorum. Bir tüketici derneğini söyleyeyim. Diyelim ki tüketici derneği, yarın öbür gün zamları protesto etti. Zamları protesto ettikten sonra tüketici derneği, bir terör örgütüyle ilişkilendirilip hakikaten faaliyetlerine son verilebilir” dedi.