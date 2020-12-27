"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Tepkiler iktidarın umurunda değil

27 Aralık 2020, Pazar
520 sivil toplum kuruluşunun tepki gösterdiği Kitle İmha SilÂhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin bir bölümü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan 19 madde kabul edildi. Yeni yasayla İnternet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ile toplumda var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla valilik veya İçişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine hakim kararıyla sözkonusu faaliyetlere ilişkin muhtevasının erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Kanun teklifi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silâhlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

100 bin liraya kadar para cezası

İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idarî para cezası verilecek. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idarî para cezası uygulanacak. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası idarî para cezası ile cezalandırılacak. Ayrıca, gerçek kişiler, yardım toplama faaliyeti için en az üç kişiden ibaret sorumlu kurul oluşturmak zorunda olacak. 

İdarÎ yaptırımlar artıyor

Teklifle dernekler üzerinden suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla daha etkin mücadele için idarî yaptırımlar yeniden düzenleniyor ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla yaptırım miktarı artırılıyor. Buna göre, tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde, öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler 3 aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacak.

520 STK ortak bildiri yayınlamıştı

TBMM’de bir bölümü kabul edilen Kitle İmha Silâhlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ne karşı, Türkiye’deki 520 sivil toplum kuruluşu ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiriye imza atan STK’lar, teklifin aynen yasalaşması durumunda başta insan hakları, kadın ve mülteci hakları alanındaki dernekler olmak çok sayıda dernek ve vakıfın “tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacağı” uyarısını yapmıştı.

Hak ve hürriyetler sınırlandırılamaz

CHP’li vekil Mahmut Tanal, iktidarın terörün finansmanıyla mücadele bahanesiyle çıkarmaya çalıştığı kanun teklifinin yasalaşması halinde, zamları protesto eden bir tüketici derneğinin dahi terörle ilişkilendirilip kapatılabileceğine dikkat çekti. Tanal, görüşülen kanun teklifiyle birlikte temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına rıza göstermeyeceklerini dile getirdi. Bir ülkenin demokrasisini güçlü kılanın STK’lar olduğunu vurgulayan Tanal, “Tabiî ki burada getirilen husus, sivil toplum kuruluşlarını korkutan, sindiren… Yarın öbür gün siyasî iktidarla ters düşen bir tüketici derneğini düşünün. Hiç başka dernekleri söylemiyorum. Bir tüketici derneğini söyleyeyim. Diyelim ki tüketici derneği, yarın öbür gün zamları protesto etti. Zamları protesto ettikten sonra tüketici derneği, bir terör örgütüyle ilişkilendirilip hakikaten faaliyetlerine son verilebilir” dedi. 

Etiketler: tepki, iktidar
Okunma Sayısı: 552
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tepkiler iktidarın umurunda değil

    'Aşılara çok güvenmeyin'

    Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına maaş müjdesi

    Tahran'da çığ felaketi: 8 ölü

    'Dildeki sertleşme çaresizlik ifadesi'

    Virüs zenginle yoksul uçurumunu büyüttü

    İsrail 2020 yılında 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden oldu

    22 milyondan fazla kişi Kovid-19 tedavisi görüyor

    1.4 milyon kişinin elektriği çöpten çıkacak

    Koca: Gen mutasyonuna rastlanmadı

    Turizmciler satıyor

    AB’den Demirtaş, Kavala ve Dündar uyarısı

    Türkiye'de 15 bin 118 kişi daha koronavirüse yakalandı

    'Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk'

    İsveç'te de Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlandı

    Asırlık zeytinlere göz diktiler

    Bu insanlar evini nasıl geçindirecek?

    Trump: Cumhuriyetçiler beni yalnız bıraktı

    Erdoğan: 2021 reformlar yılı olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tepkiler iktidarın umurunda değil
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Akp borsasında din değer kaybetti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp’in “tenkit” ikazları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Seçim olsa da…”
    Cevat Çakır

    Prens Charles’in yamalı elbisesi
    Genel

    Cemaat, sosyolojik bir ihtiyaç
    Ahmet ÖZDEMİR

    İkrime b. Ebu Cehil’in Müslüman olması
    Adnan NACİR

    Umutasyon
    Faruk ÇAKIR

    İslâm âleminin düşmanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.