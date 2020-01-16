Trump'a yönelik azil maddeleri Senato'ya gönderildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'a yönelik daha önce kabul edilen iki azil maddesinin Senatoya gönderilmesini oyladı. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, 193'e karşılık 228 "evet" oyu verildi. Euronews Türkçe'nin haberine göre; azil sürecinin Senatoya gönderilmesi ve savcı vekil göreviyle Senatodaki süreci takip edecek 7 Demokrat isim de resmen onaylanmış oldu. Süreçte başı çeken Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'in de aralarında bulunduğu bu isimler, Trump'ın Senatoda yargılanması sürecinde savcı görevi üstlenecek. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, söz konusu maddelerin kendilerine ulaşmasının ardından salı günü Senatodaki azil sürecine başlamayı umduklarını açıklamıştı.

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.