Tünelin ucundaki ışık göründü

İYİ Parti Siyasî İşler Başkanı Cihan Paçacı, bir sosyal tesiste, düzenlenen “Büyük Konya Buluşması” programında konuştu.

Paçacı, “Seçimlere az bir süre kaldı. Zamanında veya erken olsa da artık her vesileyle seçim konuşulmaya başlandı. Aynı zamanda tünelin ucundaki ışık da göründü. Devletimiz çok ciddi risklerle karşı karşıya. Milletimiz çok büyük problemlerle karşı karşıya. Bu problemlerin çözümü öyle görünüyor ki; seçimlerle nihayet bulacaktır” dedi. Toplantının ardından, partinin Başkanlık Divanı, Genel İdare ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerinden oluşan heyet, Konya’nın ilçelerinde esnafın sorunlarını dinledi, STK’larla bir araya geldi. AA

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