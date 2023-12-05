Türkiye istikametini kaybetti

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, istikametini kaybeden bir Türkiye fotoğrafı ile karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde düzenlenen İzmir İl Başkanlığı Olağan Kongresi’ndeki konuşmasında, dünyada yeni siyasi ve iktisadi olarak güç merkezleri yükseldiğini belirterek Türkiye’nin ve Türk milletinin bu tarihi rekabette hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını ifade etti. Uysal, gelinen noktada içeriden ve dışarıdan bakılınca istikametini kaybeden bir Türkiye fotoğrafı ile karşı karşıya olunduğunu ve milletin bunu hak etmediğini belirterek, bir yol açmak mecburiyetinde olduklarını söyledi. Sağlıklı işleyen bir demokrasi olmadığı için kaynakları heba olan bir Türkiye var olduğunu belirten Uysal, son dönemde gündeme gelen “sosyal medya fenomenleri yolsuzlukları” ve “fon dolandırıcılığı”na da tepki gösterdi, herkesin yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini belirtti.

Kamu düzeni sarsılıyor

Milletin demokrasi, refah ve hak ve hürriyetlerinin teminat altına alındığı Türkiye talebi olduğunu vurgulayan Uysal, şunları kaydetti: “Bu ülkeyi nitelikli sermayeyi cezbedecek bir ülke haline getiremediğiniz için uluslararası alanda gri listeye alınmış nitelikli bir kaynağı çekemediğiniz için ne kadar kirli kaynak ve insan var, onların yuvası haline getirdiniz. Sırp mafyası, Bulgar mafyası, Gürcü mafyası ne kadar çok duyar olduk. Türkiye’de kamu düzeni sarsılıyor. Adeta Meksika sınırı gibi bir sınır çizilmiş, sınırın iktidar kanadındaysanız her türlü imtiyaza sahipsiniz, sınırın öbür tarafındaysanız müsaade edildiği kadar hakka rıza göstereceksiniz. Elbette kalmayacağız.”

Hak ölçüsüyle hareket ediyoruz

Siyasetin bir inanmışlık işi olduğunu söyleyen Uysal, konuşmasında, şu ifadelere yer verdi: “Günübirlik pop-star figürleri üzerinden siyaset yıllardır dizayn edilmeye çalışılıyor. Ama biz neyi neden yaptığımızı biliyoruz. O yüzden bu pınarın bize bahşettiklerini geniş kitlelerle buluşturmak zorundayız. Önümüzde kısa ve makul bir zaman var. Seçim takvimi 1 Ocak’ta başlayacak. Değişen siyasi dengelerde, ittifak girişimleri, siyasette kolaya kaçmak isteyenler var. ‘Aman şu partiler anlaşsın da ben aday olayım’ diyen kolaycılar türedi. Biz kolaya kaçmadan kendi mücadelemizi vermeliyiz. Yolu açmalıyız. Yoksa ülkede bir kayıkçı kavgası var. Hacimce küçük katma değerleri büyük malları ithal eden, hacimce büyük katma değeri küçük malları ihraç eder durumdayız. Bunu tersine çevirmeliyiz. Hak ölçüsüyle doğru neyse onu yapmaya gayret ediyoruz.”