Türkiye yabancı teröristleri istemeyen Hollanda'ya tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy Hollanda'ya sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıları istememesine tepki göstererek "Kalıcı çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil ülkelerine geri alınmaları orada yargılanmaları lazım" dedi.

Konuya ilişkin soruya yazılı yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin çatışma bölgelerinde bulunmuş yabancı terörist savaşçılar sorununa dair tutumunun net olduğunu belirterek, Türkiye'nin YTS'ler bağlamında kaynak ülkelerin sorumluluklarını üstlenmelerini beklediğine dikkati çekti.

Aksoy, "Kalıcı bir çözüm için bu şahısların vatandaşlıktan çıkarılmaları değil, aksine ülkelerine geri alınmaları, orada yargılanmaları ve rehabilite edilmeleri lazımdır. Bu esasen terörizme karşı ortak mücadelenin bir gereğidir. Bu anlayışla hareket eden ülkemiz, uluslararası iş birliği ve eşgüdüme de büyük önem vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışma bölgelerinde bulunduğu anlaşılan yabancıların sınır dışı işlemlerinde ilgili ülkeyle eşgüdüm kurulduğunu ve seyahat planlaması hakkında ön bildirimde bulunulduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Hollanda'ya 19 Kasım'da sınır dışı edilmiş şahıslarla ilgili olarak da bu şekilde hareket edilmiş, Hollanda makamlarıyla eşgüdüm yapılmıştır. DEAŞ'la mücadelede zafiyete uğrandığını iddia edenlerin, bu konuda sorumluluk almaktan kaçtıkları da açıkça görülmektedir."