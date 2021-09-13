Ülke inşaatla değil, üretimle güçlenir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Edirne’de partisinin 7. olağan il kongresinde konuştu.

Ülkenin üretimle güçlü hale geleceğini, mili gelirin eşit dağıtılarak ise huzurun sağlanacağına dikkat çeken Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı: “Ekonomide iki konuyu hep gündeme getiriyoruz. Birincisi, bir ülke ancak üreterek güçlenir. Sadece inşaatla, yollarla, yüksek binalarla büyük stadyumlarla güçlenmez. Ancak üretime dönük sanayi ile İhtiyacımızın tamamını kendimiz karşılayacak bir ortam oluşturursak güçlü hale geliriz. İkinci şart, oradan kazanılan gelir, yani milli gelir toplumda âdil bir tarzda dağıtılırsa huzur olur.” Karamollaoğlu, yönetimin şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini de belirterek, “Hesap vermeyen bir iktidar ister istemez zorbalığa yönelir, haksızlığa yönelir, yolsuzluk, israf rüşvet alır başını gider. ‘Böyle bir şey yok efendim’ diyorlar. Yoksa niye denetime açık değilsin. Niye en ufacık bir tetkikin bile cevabını vermekten âcizsin. Bunu yetkili mercilerin yapması icap eder” dedi.