Ülkenin nefes almaya ihtiyacı var

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ülkenin her geçen gün oksijen sahasının daraldığını belirterek, “Milletimizin çok somut meseleleri var. Bu kış gününde Milletimiz artan fiyatlarla birlikte çok zor durumda. Ülke nasıl derinden nefes alabilir, buna odaklanmak lâzım!” dedi.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulanan Uysal, “İktidar da muhalefet de değişim alanlarını başka yerlerden başlatıyor ancak biz önce siyaset demokratikleşmeli diyoruz” ifadelerini kullandı. Bu olumsuz dönemi, bunca travmayı en derinden hissedenlerin gençleri olduğunu da söyleyen Uysal, “Bu ülkenin en temel problemi yetişmiş insan gücünün ülkesine küsmüş olmasıdır. Ankara’nın başına gelmiş en büyük felaketlerden biri olan Gökçek kendi açığını kapatmak için ODTÜ üzerinden kutuplaşma yaratırdı. Bugün de iktidar Boğaziçi üzerinden aynı stratejiyi kullanıyor. Türkiye bu kadar kötülüğü hak etmiyor!” dedi. Ankara - Recep Gören

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